Севиља стекна одлична предност во првиот дуел против Барселона од 2:0 во Купот на Кралот на Шпанија. Таа предност ќе треба да ја брани на „Камп-Ноу“ каде ќе се игра реваншот.

Барселона уште еднаш потфрли на овој дуел, а најсериозната шанса стигна во финишот преку Меси, кој не успеа да намали.

Кунде во првиот дел се прошета низ одбраната на Барса и погоди, а во вториот дел, во финишот, Ракитиќ одлично погоди против својот поранешен тим, и донесе добра предност за Севиља.

Ivan Rakitic scores on his former club Barcelona! 🤭 pic.twitter.com/VDDxXEU22Y

