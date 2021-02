Барселона вчера беше поразена од Севиља во полуфиналето во Купот на Кралот со 2-0. Каталонците имаа свои шанси, но не ги искористија, па ќе имаат тешка задача во реванш мечот.

По овој дуел во центарот на вниманието се најде Лионел Меси. Ѕвездата на Барселона во последно време брзо го губи трпението, а доказ за тоа е исклучувањето против Атлетик Билбао.

Should be a red card for Messi pic.twitter.com/JKxLm32v9T

— Brad (@lfcbradd) February 10, 2021