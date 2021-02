Тампа Беј е новиот НФЛ шампион, тимот предводен од неверојатниот Том Брејди, дојде до победа над минатогодишниот шампион Канзас Сити со 31:9 во 55. издание популарниот Супер Боул.

GUYS @TomBrady JUST THREW THE LOMBARDI TROPHY ACROSS THE WSTER!!! pic.twitter.com/vTKo9bwF5J

— Whitney Holtzman (@WHoltzman) February 10, 2021