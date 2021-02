Е.Пелистер го игра вториот дуел со Татабања во рамките на Европската лига. Битолскиот состав е во негатива, има помалку од 20 минути до крајот на мечот, доволно време за целосен пресврт.

И на оваа средба не изостанаа актрактивните голови. Пред крајот на првото полувреме Ојлески и Костески беа креатори на неодбранлива акција, со цепелин ја решија противничката одбрана. Костески со две раце ја смести топката во противничката мрежа.

WATCH: Here’s Nenad Kosteski scoring an in-flight goal with a bit of a difference for Eurofarm Pelister! 🙌#ehfel #moregoals pic.twitter.com/iBlOmZRK15

— EHF European League (@ehfel_official) February 11, 2021