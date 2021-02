Барселона забележа убедлива победа над Алавес 5:1 на домашен терен во 23. коло на Ла Лига што е нивна 14-та победа сезонава. „Каталонците“ имаа одлична вечер, а уште во првото полувреме дадоа два гола преку Тринкао и Лео Меси, а Меси постигна уште еден гол кој беше поништен поради офсајд.

Во второто полувреме Риоха намали, меѓутоа Барса не дозволи изненадување. До крајот му даде пет „парчиња“ на противникот. Тринкао со вториот гол зголеми на 3:1, потоа Меси на 4:1, а конечниот резултат 5:1 го постигна Фирпо.

За Барса вечерва дебитираше 18-годишниот Илаикс Мориба, играч за врска кој беше на теренот до 64 минута.

Барса нема пораз од Алавес на својот „Ноу Камп“ од 2016 година. Од тој пораз, па до сега каталонците редовно го победуваат овој противник на свој терен.

What a goal from Messi from outside the box

Barcelona 4 – 1 Alaves #BarcaAlaves pic.twitter.com/zFbpy6nh9U

— MzBarca (@MzBarca1) February 13, 2021