Во Милано, во непосредна близина на стадионот Сан Сиро, се појави нов навивачки мурал, кој е посветен на неодамнешниот судир на напаѓачите на Интер и Милан, Ромелу Лукаку и Златан Ибрахимовиќ.

Муралот е поддржан со текст: „Лице в лице, срце во срце“.

Конфликтот меѓу напаѓачот на Интер, Ромелу Лукаку и напаѓачот на Милан, Златан Ибрахимовиќ се случи за време на четвртфиналниот натпревар од Купот на Италија, пред крајот на првото полувреме, по што почнаа искрите на теренот.

The Epic Clash of #Lukaku and #Zlatan in the Milan’s derby has metaphors into street art in Milan ⚡ ⚡ ⚡

— SharpSports (@SharpSportsTv) February 14, 2021