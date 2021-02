Напаѓачот на Ливерпул, Мохамед Салах, испрати силна порака до навивачите на „црвените“. Англискиот шампион регистрира низа слаби резултати, што доведе до незадоволство кај некои навивачи на тимот.

Салах го искористи својот личен профил на Твитер за да им се обрати на приврзаниците на тимот:

„Се наоѓаме во тежок период од многу причини. Ние сме шампиони и ќе се бориме како такви до самиот крај. Нема да дозволиме нашата сезона да биде одредена од нашите неодамнешни резултати. Ова е моето ветување до сите вас “, напиша Салах.

It’s been a tough period for many reasons. We are champions and we will fight like champions, until the very end. We will not allow this season to be defined by the recent results we’ve had. That is my promise to all of you. pic.twitter.com/gqITQfp1ua

— Mohamed Salah (@MoSalah) February 14, 2021