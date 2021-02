Специја го совлада Милан во италијанската Серија А меѓутоа на мечот се случи еден момент на прослава на вториот гол. Маџиоре ја смести топката во мрежата на „росонерите“, а додека лежеше на тревата славејќи го погодокот, неговиот соиграч Сапонара му го соблече дресот и го плескаше по задникот.

Денешниот фудбал со ништо не може да нѐ изненади.

Nothing can surprise you nowadays in football.

Except Spezia’s Saponara celebrating 2nd goal vs Milan by spanking the naked ass of his teammate scorer Maggiore.

That could maybe actually surprise you pic.twitter.com/keGELZdtnc

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 13, 2021