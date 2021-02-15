Денеска во просториите на Ракометната федерација на Македонија, беа извлечени двојките за првата фаза од ракометниот Куп на Македонија. Овие натпревари се закажани за 24-25 февруари. Победниците ќе формираат четири групи од по четири екипи.

РК Партизан 2016 Спорт – Голден Арт КЛ 7

РК Преспа 2015 – РК Струга

РК Еурофарм Пелистер 2 – Јехона

РК Металург РА – РК Радовиш

РК Пролет 62 – ГРК Борец

МРК Куманово – РК Металург

РК Астраион Хендбол – РК Македонија ЃП

РК Кичево 2020 – РК Бутел Скопје

РК Прилеп – РК Аеродром

РК Вардар 1961 – РК Текстилец

РК Младост 1977 – РК Скопје 2020

РК Риниа М – РК Работнички

РК Еурофарм Пелистер – РК Вардар Неготино

РК Шампион – ГРК Тиквеш

РК Делчево Вардар – ГРК Охрид

РК Јуниор К.В – РК Драчево

Кај жените пак беа веднаш извлечени групите по кои се знаат полуфиналните двојки во тие групи. Победниците од секоја група ќе се пласира на Ф4. Термините за одигрување на овие мечеви се 6-7 март.

Куп на Македонија – жени:

Група А:

РК Шампион

РК Спартак

РК Кузман Вардар Илинден

ЖРК Металург

Полуфинале:

1.РК Шампион – ЖРК Металург

2.РК Спартак – РК Кузман Вардар Илинден

Финале:Победник полуфинале 1 / Победник полуфинале 2

Група Б:

Ѓорче Петров ЖРК

ЖРК Чаир

РК Деспина

Полуфинале:

1.Ѓорче Петров ЖРК – слободен

2.ЖРК Чаир – РК Деспина

Финале:Ѓорче Петров ЖРК / Победник полуфинале 2

Група В:

ЖРК Вардар

ЖРК Овче Поле СУ

ЖРК Стружанка

Полуфинале:

1.ЖРК Вардар – слободен

2.ЖРК Овче Поле СУ – ЖРК Стружанка

Финале: ЖРК Вардар / Победник полуфинале 2

Група Г:

ЖРК Пелистер 2012

ЖРК Гевгелија

ЖРК Куманово

Полуфинале:

1.ЖРК Пелистер 2012 – слободен

2.ЖРК Гевгелија – ЖРК Куманово

Финале:ЖРК Пелистер 2012 / Победник полуфинале 2