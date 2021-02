Скопје ќе остане врежено во срцето на голем број некогашни вардарови играчи, дел од нив ја имаа таа среќа да го подигнат пехарот во Лигата на шампионите. Секое враќање во СЦ „Јане Сандански“ е посебно иако се на другата страна на теренот.

Жоан Кањелас по триумфот над Вардар 1961 со својот Пик Сегед, на социјалните мрежи сподели интересна фотографи со емотивна порака.

We come back home with the two points! 👊🏼 It’s always special to play in Skopje, but today I’ve missed the fans in the stands a lot. I hope we can see each other the next time I return here! Фала Скопје! 😊 pic.twitter.com/GoKl7pByHt

— Joan Cañellas (@JoanCanellas) February 14, 2021