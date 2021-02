Борусија Дортмунд ќе се раздели со Един Терзиќ затоа што овој стратег не ги оправда очекувањата на раководството и на навивачите на оваа екипа по доаѓањето на местото на Лусијан Фавр. Иако има млада и полетна екипа Терзиќ не успеа да ја склопи како што треба и да атакува на шампионски трофеј.

По завршувањето на сезоната Терзиќ заминува, а на негово место ќе дојде Марко Розе. Германскиот тренер ќе го напушти Борусија Менхенгладбах и ќе му се приклучи на Дортмунд. Розе направи одлична работа со Менхенгладбах кого го однесе до Лигата на шампионите, а претходно два пати ја освојуваше титулата во австриската Бундес лига со тимот на Салцбург.

Инаку Розе е поранешен играч на Мајнц, тој играше за оваа екипа кога на клупата седеше Јирген Клоп. Неговите најомилени формации се 4-3-3 и 4-2-3-1. Две офанзивни варијанти, токму тоа што му треба на Дортмунд.

Заедно со него во Дортмунд одат и помошниците Александер Циклер, Рене Мариќ и фитнес тренерот Патрик Ејбенбергер.

OFFICIAL: Gladbach head coach Marco Rose will leave the club at the end of the season to become the new @BlackYellow manager. 🐝 pic.twitter.com/OvVbQbVFCe

