Трета трка и трето злато за Австрија на Светското првенство во алпски дисциплини. По триумфите на Винсент Крихмаер во спуст и супервелеслаломот, денеска златен медал за Австријците обезбеди и Марко Шварц со триумф во комбинација.

Шварц е севкупен победник со време 2:05.86 минути или само четири стотинки подобро време од Алекси Пентиро од Франција. Трет на подиумот се искачи Швајцарецот Лоик Мелард.

Инаку Шварц беше дури петти во супервелеслаломот, но го подобри скорот со одличното возење во велеслаломската трка и така е севкупен победник на денешната комбинација.

Marco Schwarz 🇦🇹 (2:05.86) confirms his great season with the Alpine Combined🥇 Gold Medal!

It’s another gold for Austria! 🇦🇹

Marco Schwarz continues his excellent season with victory by the narrowest of margins in the Alpine Combined. pic.twitter.com/2zpRFLWPNH

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 15, 2021