Аслан Карацев и натаму е најголемиот хит на Австралија опен. Како 114. играч во светот, рускиот тенисер се пласираше во полуфиналето во Мелбурн, совладувајќи го Григор Димитров.

Тој оствари победа од 3-1 по сетови 2: 6, 6: 4, 6: 1, 6: 2. По сите квалитети што ги покажа, тој имаше и една олеснителна околност, повредата на Димитров, кој одлучи да игра по лекови, до крај.

Во полуфиналето на Австралија Опен, рускиот тенисер ќе игра со подобриот меѓу Новак Ѓоковиќ и Александар Зверев, кој е закажан со почеток во 10:30 часот.

The magical run continues to the final 4⃣ for @AsKaratsev 🇷🇺#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/He3FRsFyMt

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 16, 2021