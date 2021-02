Две победнички во паралелниот велеслалом на Светското првенство во алпско скијање во Кортина д’Ампецо. Италијанката Марта Басино и Австријката Катарина Линзбергер имаа идентично време и поради тоа двете застанаа на највисокото место на пиедесталот делејќи го златниот медал. Првично беше објавено дека Басино е победничка, за подоцна по прегледување на резултатите да се востанови дека двете имале идентично време.

Поради тоа го освоија првото место. Третото, односно бронзата и припадна на Американката Паола Молцан која беше подобра од Французинката Теса Ворли во дуелот за третото место.

Да потсетиме дека во машка конкуренција во оваа дисциплина победи Метју Фавре.

Double First World Championships Gold medal for @BassinoMarta and Katarina Liensberger 🥇🥇followed by @TessaWorley with 🥉 #fisalpine pic.twitter.com/iCe0RRZnNp

— FIS Alpine (@fisalpine) February 16, 2021