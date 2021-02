Главниот судија на натпреварот од 20-то коло во англиската Лига 1 (трета најсилна дивизија во Англија) меѓу Ипсвич и Нортемптон (0:0), Дарен Дрисдејл, се извини за своето однесување на мечот, кога се обиде физички да се пресмета со домашниот фудбалер Алан Џаџ.

Играчот за врска на Ипсвич и судијата Дрисдејл најпрво разменија неколку остри зборови откако судијата не досуди пенал, а потоа 49-годишниот судијата се обиде со глава да го удри фудбалерот.

Скандалозната епизода денеска доби ново полувреме, откако судијата излезе со јавно извинување:

Неговото однесување ќе се разгледува од ФА и веројатно нема да мине неказнето.

😲 Here’s the moment referee Darren Drysdale squares up to Ipswich midfielder Alan Judge before showing him a yellow card… pic.twitter.com/Dk8eUAcoB5

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) February 17, 2021