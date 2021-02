Францускиот напаѓач Килијан Мбапе беше незадржлив за Барселона. Младиот играч реализираше хет-трик на „Ноу Камп“ ја стави Барселона на работ на амбисот. „Каталонците“ минаа низ кошмар, а еден од најпознатите навивачи на Реал Мадрид имаше причина за двојно славење.

Пензионираниот УФЦ шампион Хабиб Нурмагомедов во живо го следеше мечот на „Ноу Камп“, а на крајот тој се пофали со потпишан дрес што го добил од Килијан Мбапе по завршувањето на мечот.

Хабиб е симпатизер на Реал Мадрид па за него овој пораз на Барса е задоволство исто како и дресот подарок од надежната фудбалска ѕвезда Мбапе.

Khabib was in attendance for Barca vs PSG in the Champions League and he got Kylian Mbappé’s jersey 🤯👊 pic.twitter.com/5phcfNdujC

