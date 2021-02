Норвежанецот Халвор Егнер Гранеруд победи на скокалницата во романски Рашнов во рамките на Светскиот куп, меѓутоа по половина час тој е дисквалификуван, па победата ја однесе јапонскиот скокач Роју Кобајаши. Второто место му припадна на Камил Стох, а трет е Германецот Карл Гајгер. Утврдено е дека скијачкиот костим на Гранеруд не бил по прописите и тој е дисквалификуван. Од истите причини е дисквалификуван и Маркус Ејсенбихлер, вториот во генералниот пласман.

Поради тоа дојде до промена на табелата во конечниот пласман на скокалницата во Рашнов.

И покрај дисквалификацијата Гранеруд е прв со 1544 поени, втор е Маркус Ејсенбихлер со 1018 поени, а трет Камил Стох со 944.

What a crazy competition! After a disqualification of Halvor Egner Granerud it was time for Ryoyu to shine and to beat Noriaki Kasai’s record of World Cup victories. Congratulations Roy! 👏🔥 #skijumping #skijumpingfamily #スキージャンプ pic.twitter.com/spgeH9GEY4

— Team Japan (@teamjapansj) February 19, 2021