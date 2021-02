Уште една блескава партија на македонскиот репрезентативец, Андреј Јакимовски во дресот на Вашонгтон Стејт. Нашата најголема надеж и неговиот тим се вратија на победите, на домашен терен славеа против Калифорнија со убедливи 82-51.

Јакимовски кој се најде во стартната петорка на својот тим, беше близу до трипл-дабл, постигна 11 поени (3/6 за три поени, 1/4 за два поени), 9 скока и 7 асистенции во најубедливата победа во историјата на колеџот.

COUGS WIN!!!!!

Cougs with their largest win in the history of the WSU/Cal series#GoCougs pic.twitter.com/PjoxNI8ri8

— WSU Men’s Basketball (@WSUCougarMBB) February 19, 2021