Не е тајна дека Флорентино Перез, претседателот на Реал Мадрид ја смени историјата на фудбалот. Па токму затоа ЕСПН се реши да изработи документарец за “босот“ на најголемиот клуб во светот, каде во неколку епизоди ќе може да проследиме како се одвиваше првиот мандат на Дон Флиорентино на “Сантијаго Бернабе“.

Серијалот “Галактикос“ ќе почне да се емитува на 24 февруари, а по начинот на снимањето наликува на серијалот за Мајкл Џордан “Последниот танц“.

Веќе во трејлерот можеме да видиме навистина интересни работи. Како трансферот на Дејвид Бекам засекогаш ги промени работите, како доаѓаа Фиго и Макалеле, како и доаѓањето на Зидан, Роналдо, Овен…

Секако дека ова е документарец за уживање,посебно за оние кои се фанови на Реал, кралскиот клуб од Мадрид.

A new documentary about one of the most incredible periods in Real Madrid’s history.

Galacticos starts February 24 on @ESPNPlayer 🍿 pic.twitter.com/fOr6A70anx

— ESPN UK (@ESPNUK) February 17, 2021