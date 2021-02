По двата порази во низа, Денвер дојде до триумф против Кливленд од 120:103. Во центарот на вниманието беше Џамал Мареј кој запиша 50 поени. Тој стана првиот играч во НБА-лигата, кој до оваа бројка дошол без ниту еден поен од линијата за слободни фрлања.

Jamal Murray is the first player in NBA history to drop 50 points without shooting a free throw 🤯

(via @EliasSports) pic.twitter.com/IOpQ0143zT

— SportsCenter (@SportsCenter) February 20, 2021