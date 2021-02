Англискиот шампион Ливерпул повторно се соочи со проблем откако за време на мечот со Евертон се повреди Џордан Хендерсон. Иако не се работи за централен бек, но Јирген Клоп немаше друг избор и го стави англискиот репрезентативец во дефанзивниот ред по повредите на Матип, Ван Дајк, Фабињо и Гомез.

Но Хендерсон се повреди и мораше да излезе. Клоп немаше друг избор освен да го стави во игра Натаниел Филипс.

Допрва ќе се утврди повредата на капитенот на екипата и колку тој ќе паузира. Поради овие проблеми сезонава екипата е вон форма, па не случајно се лошите резултати во првенството.

🤕 Jordan Henderson

🤕 Joel Matip

🤕 Fabinho

🤕 Virgil van Dijk

🤕 Joel Gomez

❌ Liverpool are now without their five first choice centre-backs after Henderson’s injury.

Live updates ⤵#bbcfootball #LIVEVE

— BBC Sport (@BBCSport) February 20, 2021