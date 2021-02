Марко Кизиќ по којзнае кој пат во измитите неколку години на дело покажа дека Македонија има млад и надежен голман. Тој беше најдобриот ракометар на Вардар 1961 на денешната средба против Елверум, причина за водството од четири гола. Зад своето име запиша 12 интервенции, штета што оваа негова прекрасна партија не беше крунисана со победа. Вардар 1961 во финишот остана само со бод.

WATCH: Brilliant save by Marko Kizic to keep @HCVardar up vs @ElverumHandball 🔥#ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/Sx7n80IsoI

— EHF Champions League (@ehfcl) February 21, 2021