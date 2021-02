Супер натпревар попладнево во италијанската Серија А. Кандидатите за „скудетото“ Милан и Интер ќе се соочат меѓу себе (15:00 часот) на „Сан Сиро“, а победникот ќе направи голем чекор напред кон „скудетото“ и прекин на деветгодишната доминација на Јувентус во најсилната италијанска лига.

Милан му го предаде првото место на Интер минатата недела кога загуби од Специја со 2:0. Стефано Пиоли ќе направи некои дефанзивни промени по очајното издание на екипата на тој меч како и на мечот со Црвена Звезда во Лига Европа (2:2). „Росонерите“ веќе загубија три меча во Серија А во 2021 година, еден повеќе од цела 2020 година. Потребен им е рестарт и враќање на самодовербата, а тоа би го направиле со победа над големиот градски ривал.

Интер минатата недела со победи Лацио со 3:1 благодарение на двата гола на Ромелу Лукаку. Момците на Конте ги добија претходните три првенствени натпревари, а загубија само еден на последните 10.

Милан ќе биде без услугите на Бенасер како и Брахим Диаз. Кај Интер сите клучни фудбалери се на располагање.

Интер доби четири од последните пет соочувања со Милан во Серија А. Лукаку и Мартинез постигнаа 27 гола заедно оваа сезона, повеќе од било кое друго напаѓачко дуо во Италија. „Нероаѕурите“ се лидери по голови со 54 дадени, додека Милан е на четвртото место со 45.

Се уште се свежи сеќавањата од пред неколку недели кога Интер и Милан се соочија во Купот. „Нероаѕурите“ победија со 2:1, а мечот го одбележа клинч помеѓу Лукаку и Ибрахимовиќ. Дуел кој доби и мурал пред стадионот „Сан Сиро“. Илустрација за паметење.

Together with @aksmackenzie we spoke to the creators of a new Ibrahimovic-Lukaku mural outside the San Siro, as rival artists came together ahead of this weekend’s eagerly-anticipated Milan derby. https://t.co/yolqazj57G pic.twitter.com/eOoXxQEUAj

— Peter Hall (@PeteHall86) February 19, 2021