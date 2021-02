Кога е Жозе Мурињо во прашање, веќе не треба и не може ништо да не изненади. Неговиот тим Тотенхем вчера претрпе нов пораз, а тој после дуелот вели дека е „најдобриот тренер на Светот“.

Тотенхем е девето место на табелата, а Мурињо типично за него на прес конференцијата уште еднаш го насочи вниманието кон себе.

„Понекогаш резултатите зависат од многу ситуации. Јас и моите методи, не гледам дека ги има некој друг на светот. Кога тимот се бори до последната секунда, нема криза во тимот. Можам да кажам само серија на лоши резултати“, рече Мурињо.

🗣 “When a team fights the way they did until the last second, it’s never a group crisis. I would say a really bad run of results.”

