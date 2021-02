Тимот Ред Бул го претстави болидот за новата сезона, објавено е на Твитерот на Формула 1.

Болидот ќе го носи името „RB16B“.

Надворешно, автомобилот не се разликува многу од неговиот претходник, но новиот има поразработена површина на странични дефлектори и покомпактен заден дел.

Исто така на автомобилот сега има банери на спонзори кои дојдоа во Ред Бул со доаѓањето на Серхио Перез.

Новата сеззона во Формула 1 шампионатот ќе стартува на 28 март со трката за Големата награда на Бахреин.

⏯ And now for the B-Side 💿 Meet the RB16B #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/2XrH3G4AP0

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2021