Форест Грин и Саутенд играа во рамките на англиската Лига 2 (четвртата по ранг), а чудесен гол постигна Фергусон. Распали од огромна далечина и за дел од секундата топката заврши во мрежата на домашниот голман. Вистинско ремек дело. Момент за уживање.

Унаку Саутенд го доби мечот со 3:1.

Yes, the Champions League is on…

But have you seen Nathan Ferguson’s goal for Southend United tonight? 😱pic.twitter.com/EvrV50T0C0

