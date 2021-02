Нотс Каунти го совлада Оксфорд Сити со 3:1 во меч од четвртфиналето на англискиот ФА трофеј во кој настапуваат нисколигаши. Гостите водеа со 0:1, но домашните го свртеја мечот во второто полувреме. Два гола постигна израелскиот интернационалец Елиша Сам, а неговиот втор погодок беше прекрасен.

Нафрлување од левата страна, а Сам со петица го лобуваше голманот и постигна гол. Погледнете.

What have we just witnessed?! 🦂🤯

(via @Official_NCFC)pic.twitter.com/9UiBROU70V

