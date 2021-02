Екипата на Брајтон немаше свој ден во 26. коло на Премиер лигата. На гостувањето кај ВБА загуби со 1:0 со гол на Бартли во 11 минута. Но во продолжение на мечот „лебедите“ имаа шанси и за изедначување и за победа затоа што имаа два пенали кои ги промашија. Прво, во 19 минута Грос ја погоди пречката, а во 74 минута Дани Велбек ја затресе стативата од 11 метри.

Во 30 минута судијата им поништи гол поради офсајд после проверка на ВАР.

Брајтон е првата премиерлигашка екипа која промашила два пенали на еден меч после Манчестер Јунајтед во октомври 2019 година (против Норич).

За Брајтон ова е 10-ти пораз сезонава и е на позиција 16 на табелата, а ВБА кој е претпоследен ја запиша само третата победа сезонава.

