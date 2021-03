Колекционерот Ник Фиорело за сликичка со ликот на Лука Дончиќ од 2018 година платил 4.600.000 долари. Врамената сликичка (или картичка) со ликот и потписот на кошаркарот на Далас првично ја купил Волил Сан кој платил 400.000 долари, а сега тој ја продал за 12 пати повисока цена.

Со оваа трансакција споменатата картичка стана втората највредна во историјата на сите спортови. Рекордот е поставен во јануари оваа година кога за сликичка со ликот на бејзбол играчот Мики Мантл од 1952. година, сопственикот на неколку модни брендови Боб Гоф платил неверојатни 5.200.000 долари.

JUST IN: Collector Nick Fiorello has purchased this Luka Doncic 1/1 for $4.6 million. pic.twitter.com/BziiWTrdfC

— Darren Rovell (@darrenrovell) February 28, 2021