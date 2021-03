Нигерија има кошаркар висок 236 сантиметри. Станува збор за младиот играч Абиодун Абегоке. Видео-снимката од неговите тренинзи стана вирална на социјалните мрежи.

Абегоке, секако, игра на позицијата центар и е за 5 сантиметри повисок од највисокиот кошаркар во историјата на НБА лигата, Георге Мурешан. Романскиот кошаркар, кој своевремено ги бранеше боите на Вашингтон и Њу Џерси Нетс, беше висок 231 см и помина 5 сезони во НБА лигата.

Во моментов највисок играч во НБА е Тако Фол, кошаркарот на Бостон Селтикс, чија висина е 229 сантиметри.

