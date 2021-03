Ф1 тимот Алпин го претстави својот прв Ф1 болид, А521, со кој Фернандо Алонсо се враќа во Ф1. Станува збор за тим кој следнава сезона под друго име и со други бои ќе го замени тимот на Рено.

Ребрендираниот Алпин ќе биде со доминантна сина боја, за разлика од досега препознатливата жолто-црна комбинација на Рено. Покрај Алонсо во новит А521 болид седнува и Естебан Окон.

Интересно е што на промоцијата денеска го немаше Алонсо, туку само Окон. Шпанецот не можел да биде дел од свеченоста поради тоа штос е уште се опоравува по сообраќајната несреќа во која беше удрен возејќи велосипед.

— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) March 2, 2021