Играчот за врска на англискиот премиерлигаш Фулам, Кевин Мекдоналд, потврди дека има хронично заболување на бубрезите и дека ќе мора се оперира во април.

Мекдоналд игра за Фулам од 2016 година и одигра 128 натпревари за клубот.

🤞”If we can get a match – the person that ends up doing it – I’ll owe my life to them.”

Scotland & Fulham midfielder Kevin McDonald exclusively reveals he’s been playing for over a decade with kidney disease.

The 32-year-old now needs a transplant that could end his career. pic.twitter.com/jb1VR15XfO

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 2, 2021