Екипата на Евертон запиша нова победа во Премиер лигата и чекори кон Лигата на шампионите. „Карамелите“ вечерва славеа на гостувањето кај ВБА со 1:0 со гол на Ришарлисон во 65 минута. Мбаје Нианг постигна гол во последните минути за реми на ВБА, но судијата го поништи поради офсајд.

Момците на Карло Анчелоти се на четвртото место со 46 бода (14 победи), ВБА е претпоследен.

Тотенхем победи со 1:0 со автогол на Адарабиојо во 19-тата минута. Фулам протестираше до судијата поради поништен гол на Џош Маја поради игра со рака на играчот на домашната екипа. Во првото полувреме по шутот на еден играч на Тотенхем топката го погоди во рака фудбалер на Фулам но судијата Дејвид Коти по прегледување на ВАР снимката одлучи да не свирне пенал.

Тотенхем ја оствари 12-тата победа во првенството но е на осмото место на табелата додека Фулам е на позиција 18.

