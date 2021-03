Порто го доби најтешкиот меч оваа сезона. Ракометарите на португалскиот тим за кого и настапува македонскиот репрезентативец, Никола Митревски, го одиграа првиот натпревар по смртта на Алфредо Кинтана.

Чувствата беа измешани, но момците во дресот на Порто добро знаеа што сакаат – да победа за Кинтана. Тоа го сторија, славеа со 31-38 и завршија на петото место на табелата. Во осминафиналето португалскиот тим ќе игра против Алборг.

Митревски правеше чуда, запиша десет интервенции од кои три седмерци.

WATCH: We said it before, this is the night of the goalkeepers, in many ways…

Now admire this fantastic save from @FCPorto‘s Nikola #Mitrevski 👍@ElverumHandball #ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/aaZVYwK2oh

— EHF Champions League (@ehfcl) March 4, 2021