Како капитени на Ол-Стар тимовите, Леброн Џејмс и Кевин Дурент ги избраа составите за натпреварот што е на програмата ноќта меѓу недела и понеделник. Леброн во својот тим ги собра Никола Јокиќ, Лука Дончиќ, Стеф Кари и Јанис Адетокумбо, кој беше и неговиот „прв пик“.

На клупата на тимот на ѕвездата на Лејкерс ќе бидат Демијан Лилард, Бен Симонс, Крис Пол, Џелен Браун, Пол Џорџ, Домантас Сабонис и Руди Гобер.

Што се однесува до тимот на Дурент, заедно со асот на Бруклин Нетс, во најдобрите пет ќе стартуваат неговиот соиграч Кајри Ирвинг, Жоел Ембид, Кавај Ленард и Џејсон Тејтум.

Резерви ќе му бидат Џејмс Харден, Девин Букер, Зион Вилијамсон, Зек Лавин, Џулиус Рендл, Никола Вучевиќ и Донован Мичел.

Ноќта меѓу недела и понеделник, ќе се одржат сите Ол-Стар натпревари, а пред главниот меч ќе бидат и мечевите во тројки и вештини, додека забивањето ќе биде на полувремето.

Team Captains @KingJames and @KDTrey5 will select from the #NBAAllStar player pool in the NBA All-Star 2021 Draft Show TONIGHT at 8:00 PM ET on TNT!

What to know for tonight: ⤵️https://t.co/Gk2tdBG4zb pic.twitter.com/uIcd2uG7uT

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) March 4, 2021