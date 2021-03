Ерлинг Халанд даде два гола за Борусија Дортмунд на гостувањето кај Баерн Минхен (пораз од 4:2) и со тоа одбележа јубилеј, поточно стана рекордер. 20-годишното норвешко „чудо од дете“ реализираше 100 гола во само 146 натпревари што е најдобар ефект од сите актуелни фудбалери.

На пример на ѕвездата на ПСЖ и францускиот фудбал Килијан Мбапе му беа потребни 180 натпревари за 100 гола, на Лео Меси до јубилејната 100-ка стигна по 210 натпревари, Кристијано Роналдо му требаа 301 меч, на Ибрахимовиќ 245 натпревари…

Халанд го нарекуваат идната ѕвезда на европскиот фудбал и се очекува тој заедно со Мбапе во наредните години да се борат за „Златната топка“. Халанд пред Борусија Дортмунд играше за Салцбург и за Молде.

Erling Haaland:

✅7 games & 6 goals for Norway

✅50 games & 20 goals for Molde

✅27 games & 29 goals for Salzburg

✅46 games & 45 goals for BVB

100 pro goals scored at the age of 20. An Absolute Monster. 🇳🇴⚫️🟡 pic.twitter.com/hTfrt6OfJt

— Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) March 6, 2021