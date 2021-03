Европската младинска шампионка на 400 метри Фемке Бол стигна и до континенталната титула во сениорска конкуренција во истата дисциплина на европското атлетско првенство во сала што се одржува во Торун. Таа триумфираше со време 50.63 секунди што е најдобар резултат во Европа сезонава.

Европската шампионка на 400 метри од Берлин 2018 и надежта на домаќините за медал Жустина Свиети-Ерсетик го освои сребрениот медал.Британката Џоди Вилијамс се закити со бронзата.

Во машка конкуренција Шпанецот Оскар Хусијос ја освои европската титула на 400 метри. „Сребрениот“ од ЕП во Глазгов пред две години стигна до успехот со личен рекорд за сезоната од 46.22 секунди. Второто место му припадна на Тони ван Диепен од Холандија, а брозата отиде кај другиот Холанѓанец Лимарвин Боневациа.

А на 60 метри најдобар беше Италијанецот Ламонт Марсел Јакобс кој со време 6.47 секунди постави национален рекорд.

Oscar Husillos: “I worked a lot to win the gold medal. I risked but it was worth it.”

Splits:

100m 11.14

200m 21.32

300m 32.83

400m 46.22#Torun2021 pic.twitter.com/w3rwBM27wl

— European Athletics (@EuroAthletics) March 6, 2021