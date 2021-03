Доминацијата на Селтик заврши. Глазгов Ренџерс е новиот првак, титула која ја обезбеди вчера со победата над Сент Мирен.

Претходно банкротираа, па се вратија и сега освоија титула.

Над стадионот на кој во моментов играат Данди и Селтик, леташе авион. А на него порака „дали сега може да не видите“ како провокација од страна на навивачите на Ренџерс.

“They just couldn’t resist, could they?” 👀

Rangers fans have flown a message over Tannadice as they close in on the Scottish Premiership title! ✈🏆 pic.twitter.com/aF4jecA3tQ

— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 7, 2021