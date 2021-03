Манчестер Сити ја заврши серијата од 21 победа по ред во Премиер лигата. „Граѓаните“ беа спуштени на земја и тоа од градскиот ривал Манчестер Јунајтед на својот „Итихад“. Четата на Оле Гунар Солскјер ги освои бодовите од ова гостување со победата од 2:0.

Уште во втората минута изненадување за „Граѓаните“. Бруно Фернандеш од пенал донесе водство за „Ѓаволите“. На пеналот му претходеше прекршок на Габриел Жесус во сопствениот шеснаесетник. Тоа е 17ти гол од пенал на Фернандеш.

Во второто полувреме уште еден удар за лидерот на табелата. Лук Шо, бекот на Манчестер Јунајтед постигна гол за водство на Јунајтед од 2:0. За Шо ова е само втор гол во Премиер лигата воопшто во 180. натпревар. Се чини го избра точниот момент кога да погоди.

Мечот изобилуваше со убави шанси на двете страни, а Сити во двата меча со Јунајтед оваа сезона не успева да запише гол. Да потсетиме во декември на „Олд Трафорд“ немаше голови.

Сити и понатаму е лидер со 65 бодови, а Јунајтед скокна на второто место со 54 бодови. Лестер е трет (53)…

One hell of a run by Luke Shaw #MCIMUN pic.twitter.com/iscq4LJ7iI

What a Penalty by Bruno Fernandes.💥

What if he was in Liverpool? Man City might lose to Man United today in #MCIMUN #MUFC#ManchesterDerby pic.twitter.com/A1H236FXSZ

— Anko Benjamin Kirui (@ankobenjamin) March 7, 2021