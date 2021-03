Вест Хем впиша нова победа во Премиер лигата, а вечерва беше совладан Лидс со 2:0. Гостите од Јоркшир постигнаа гол на почетокот на мечот но судијата го поништи поради офсајд на Робертс по прегледување на ВАР снимката.

7′ Erm… yeah! 🤷‍♂️ Roberts has the ball in the back of the net, but apparently the tip of Costa’s knee is offside. 0-0

— Leeds United (@LUFC) March 8, 2021