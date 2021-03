Утре, во меч од 33.коло Премиер- лигата, Манчестер Сити на свој терен го дочекува Саутемптон. Во пресрет на натпреварот, Пеп Гвардиола, стратегот на “граѓаните“ одржа прес – конференција на која му се налути на еден новинар кој праша навистина чудно прашање.

„Знаеме дека Саутемптон како клуб има тенденција да губи и со 0:9, дали такво нешто имате на ум“ гласеше прашањето.

На ова Пеп видно изнервиран одговори:

“Ќе им дадеме 18, резултатот ќе биде 18:0 за нас! Па, добро какво е ова прашање, дали за тебе ова е некоја шега“.

Да се потсетиме дека во февруари Саутемптон од Манчестер Јунајтед загуби со 0:9, исто и минатата сезона загуби со истиот резултат од Лестер. Веројатно од таму оваа шега на новинарот.

Додека Сити по 21 победа во серија во сите натпреваерувања, минатиот викенд дома загуби од Манчестер Јунајтед со 2:0.

🗣 “We’ll score 18-0.”

Pep Guardiola jokes that Manchester City will beat Southampton 18-0 after being asked about the Saints’ 9-0 loss to United pic.twitter.com/nTzWPUQS17

— Football Daily (@footballdaily) March 9, 2021