Утре во рамките на осминафиналето на Лига Европа ќе се соочат Манчестер Јунајтед и Милан и тоа на „Олд Трафорд“. Тренерот на „Росонерите“ има големи проблеми пред мечот затоа што ќе може да смета само на 19 фудбалери. Вон составот се повредените: Хакан Чаланоглу, Марио Манџукиќ, Анте Ребиќ, Исмаил Бенасер и Златан Ибрахимовиќ, како и Тео Ернандес кој има стомачни проблеми.

Постои шанса левиот бек, турскиот интернационалец и двајцата Хрвати да бидат спремни за мечот со Наполи во Серија А, но заздравувањето на Бенасер и Ибрахимовиќ ќе трае подолго.

Поради недостиг на напаѓачи (само Леао е спремен), Пиоли во нападот го повика 20-годишниот Рикардо Тонин, кој се уште не дебитирал за сениорскиот тим.

