Напаѓачот на романски Динамо Букурешт Магаје Геје бил позитивен на допинг тест по мечот против ФЦСБ во Купот на Романија. Геје бил избран заедно со уште двајца играчи на Динамо за допинг тест, а неговиот тест бил позитивен на кокаин!

Да биде работата уште поинтересна, самиот клуб Динамо побарал допинг тест за фудбалерот затоа што му била сомнителна неговата физичка форма.

Геје е роден во Франција, но има потекло од Сенегал и играл за младинските селекции на оваа африканска земја. Кариерата ја почнал во Стразбур, играл за Евертон, потоа за Милвол, турските Аданаспор и Османлиспор, како и Карабах од Азербејџан.

BREAKING: Former Everton striker Magaye Gueye tests positive to cocaine following Dinamo’s cup game vs FCSB in the Romanian Cup last month.

Dinamo itself asked for a anti-drug test because they found FCSB’s physical form to be suspicious. The fun! pic.twitter.com/5trcSHgQdI

— Emanuel Roşu (@Emishor) March 9, 2021