Екипата на Пари Сен Жермен поведе во дуелот со Барселона со 1:0 во 31 минута од реваншот од осминафиналето во Лигата на шампионите. Стрелец беше Килијан Мбапе од пенал откако претходно судијата свирна пенал по прекршок над Икарди. Прво судијата Антони Тејлор одмавна со рацете, за потоа по протестите на играчите на ПСЖ да ја прегледа снимката и да свирне најстрога казна. Се чини дека Ленгле невнимателно го згазна Икарди кој летна на тревникот.

Но Барса изедначи. Лионел Меси погоди за 1:1, меѓутоа се уште „Каталонците“ се далеку од пласман во следната фаза затоа што бркаат негатива од 4:1 од првиот меч.

На другата средба што се игра во Будимпешта на полувреме на мечот Ливерпул – Лајпциг е 0:0. Да потсетиме првиот натпревар им припадна на „Црвените“ со 2:0.

Во 45 минута судијата покажа пенал за Барса. Меси шутна, Навас одбрани.

