Фановите на полска Легија од Варшава, предизвикаа немири поради забраната за посета на натпреварите во оваа земја. Навивачите се собраа на улиците на Варшава во близина на стадионот за време на мечот од полскиот шампионат Легија – Варта Познан.

Средбата се одигра без присуство на навивачи на трибините. Во близина на стадионот, навивачите пукаа со ракети,направија огномет и користеа друга пиротехника. Тие исто така се групираа и ги игнорираа сите забрани з=поради ширењето на коронавирусот.

Како резултат на тоа, полицијата направи и низа апсења.

Thousands of Legia Warsaw football fans gathered in front of their team’s stadium tonight to support them during the game (stadium closed to fans due to lockdown-restrictions) #Warsaw #Poland pic.twitter.com/jnkPzJFvPw

— RedPilledPoland (@RedPilledPoland) March 14, 2021