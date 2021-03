Тотенхем води на „Емирати“, а нестварен гол постигна Ерик Ламела.

Речиси од првиот обид, Тотенхем стигна до водство на Арсенал. Ламела постигна прекрасен погодок со т.н. рабона, кој со сигурност ќе конкурира за наградата „Пушкаш“.

Goal of the season contender from Erik Lamela! 🇦🇷 #ARSTOT pic.twitter.com/lHqvhlHFWw

— ً (@UtdMicah) March 14, 2021