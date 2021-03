19-годишниот кошаркар на Оклахома, Алексеј Покушевски стана најмладиот играч во историјата на НБА со 20+ поени, 10 скока и 5 тројки на еден натпревар.

Србинот им помогна на Тандер да го добијат мечот против Гризлис (128:122) со 23 поени, 10 скока и 4 асистенции, но и 5 тројки од 8 обиди.

Покушевски беше избран како 17-ти пик на Драфтот минатата година, откако претходно го носеше дресот на Олимпијакос.

Aleksej Pokusevski goes for a career-high 23 PTS (5 3PM), 10 REB in the @okcthunder W! #NBARooks x #ThunderUp pic.twitter.com/1BSQsZP7Ad

