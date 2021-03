Кристијано Роналдо се „спаси“ од исклучување на дуелот со Каљари. Тој со високо кренета копачка го удри голманот на домашниот тим, но не заработи црвен картон.

Едноставно, Португалецот се „спаси“ од рано исклучување, а веќе на полувреме имаше постигнато три гола со кои Јувентус има водство од 0:3.

Cristiano Ronaldo just escaped a straight red he doesn’t even know how pic.twitter.com/CHneoh5uCc

