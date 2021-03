Синоќа се одигра големото аргентинско дерби помеѓу Бока и Ривер и заврши со резултат 1:1. Но чудна ситуација се случи во 90. минута кога топката го помина голманот и одеше кон мрежата, а потоа доби чудно движење и не влезе во празниот гол. Навивачите почнаа на социјалните мрежи да споделуваат фотомонтажи и изјави дека духот на Марадона ја спасил Бока од пораз на овој меч.

Diego Maradona lives on?

River Plate, somehow, don’t score against Boca Juniors in the #Superclasico at La Bombonera 👀 #HandofGod #BocaRiver pic.twitter.com/7RZLPij7ty

— Sacha Pisani (@Sachk0) March 15, 2021