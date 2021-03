Страшен судир се случи во завршницата на вечерашниот дуел меѓу Вулверхемптон и Ливерпул. Имено, во обид да го спречат Салах да погоди за 2:0 за Ливерпул, се судрија голманот на домашните Руи Патрисио и дефанзивецот Коди. Руи Патрисио доби силен удар во главата и остана да лежи на теренот како покосен.

Медицинските екипи повеќе од 10 минути му укажуваа помош на теренот, пред да го изнесат на носила. Останува да се почекаат вестите од лекарските тимови за тежината на повредата.

Get better soon Patricio 😢 horrible head collision with Coady #WOLLIV #Coady #RuiPatricio #Wolves #Liverpool pic.twitter.com/6ZLaX2DFG6

